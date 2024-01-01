Суразаков Данил Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1954
Дата смерти07.08.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954
Отец: Бабайцев Петр
Рождение ребёнка
01.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1982
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1988