Суразаков Данил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суразаков Данил Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1954

Дата смерти

07.08.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1954

Отец: Бабайцев Петр

Мать: Суразакова Байрамаш Моисеевна

Рождение ребёнка
01.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
17.10.1982

Сын: Суразаков Егор Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
07.08.1988
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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