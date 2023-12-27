Шпагин Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпагин Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

После 28.03.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 28.03.1909
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