Шпагин Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиПосле 28.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 28.03.1909