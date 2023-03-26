Чеховская Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1877 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: в д. Матвеевке живущий Суджанский мещанин Петр Кириллов Кащеев и ...
Рождение ребёнка
16.?.1880 ст.
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.
Сын: Чеховский Никита Иванович
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: живущий в д. Матвеевка Суджанский мещанин Петр Кириллов Кащеев и ...
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: д. Матвеевка собственник Петр Кириллов Кащеев и жена собственника Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: рядовой Косьма Архипов Гаврилов и жена крестьянина Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
30.11.1894 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: рядовой Косьма Архипов Гаврилов и жена крестьянина Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
07.09.1897 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович
Воспреемники: д. Матвеевка крестьянин Петр Кириллов Кащеев и Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно