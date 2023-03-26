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Чеховская Марфа Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1877 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: в д. Матвеевке живущий Суджанский мещанин Петр Кириллов Кащеев и ...
Рождение ребёнка
16.?.1880 ст.

Сын: Чеховский Федор Иванович

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1884 ст.

Сын: Чеховский Никита Иванович

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: живущий в д. Матвеевка Суджанский мещанин Петр Кириллов Кащеев и ...
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: д. Матвеевка собственник Петр Кириллов Кащеев и жена собственника Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: рядовой Косьма Архипов Гаврилов и жена крестьянина Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
30.11.1894 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: рядовой Косьма Архипов Гаврилов и жена крестьянина Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Рождение ребёнка
07.09.1897 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чеховский Иван Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: д. Матвеевка крестьянин Петр Кириллов Кащеев и Анфиса Аркадьевна Неснимишапкина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеховский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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