Корелин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелин Николай Александрович

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Корелин Александр Захарович

Мать: Корелина Александра Архиповна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
1996
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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