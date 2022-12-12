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Корелин Николай Александрович
Корелин Николай Александрович
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Место рождения
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Дата рождения
1922
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Корелин Александр Захарович
1885 г.р.
Мать
Корелина (Ведерникова) Александра Архиповна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Корелин Александр Захарович
Мать:
Корелина Александра Архиповна
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
1996
Каменск-Уральский
, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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