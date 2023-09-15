Ивашов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975
Отец: Ивашов Николай
Мать: Ивашова Галина
Рождение ребёнка
19.12.1999
Сын: Ивашов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Ивашова Татьяна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивашова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивашова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Образование
Неизвестно
10 классов
Место жительства
Неизвестно