Ивашов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашов Евгений Николаевич

Ивашов Евгений Николаевич

avatar

Место рождения

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975

Отец: Ивашов Николай

Мать: Ивашова Галина

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1999

Сын: Ивашов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Ивашова Татьяна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивашова Татьяна

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивашова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Образование
Неизвестно
10 классов
Место жительства
Неизвестно
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close