Журба Павел Яковлевич
Место рожденияВоронежская область, Россошанский район, хутор Котовка
Дата рождения14.01.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1903
Отец: Журба Яков Тихонович
Мать: Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1934
Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1934
Дочь: Иванова (Журба) Лариса Павловна
Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1938
Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна
Арест
02.07.1944
Смерть
1944