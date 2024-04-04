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Журба Павел Яковлевич

Место рождения

Воронежская область, Россошанский район, хутор Котовка

Дата рождения

14.01.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1903

Отец: Журба Яков Тихонович

Мать: Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Журба Евгений Павлович

Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1934

Дочь: Иванова (Журба) Лариса Павловна

Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Журба Валентин Павлович

Мать ребёнка: Журба (Полякова) Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
02.07.1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1944

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