Борисов Борис Алимпиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Борисов Иван Борисов
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Борисов Александр Борисов
Мать ребёнка: Варвара
23 года по ревизии 1834г. Фонд 348, оп. 1. д.4 лист 39
Смерть
1852