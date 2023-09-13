Борисов Борис Алимпиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Борис Алимпиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Борисов Иван Борисов

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Борисов Александр Борисов

Мать ребёнка: Варвара

Александровка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
23 года по ревизии 1834г. Фонд 348, оп. 1. д.4 лист 39
Смерть
1852
Александровка, Крапивенский уезд, Тульская губерния
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