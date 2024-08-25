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Шишоноков Василий Павлович

Место рождения

Стояново, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Стояново, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишонкова Ефросиния Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.05.1929

Дочь: Шишлина (Шишонкова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шишонкова Ефросиния Фёдоровна

Смерть
04.02.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
убит в бою, информация из архива ВОВ: Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 818883 Дело ист. информации: 1186

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