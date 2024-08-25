Шишоноков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти04.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1929
Дочь: Шишлина (Шишонкова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шишонкова Ефросиния Фёдоровна
Смерть
04.02.1942
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
убит в бою, информация из архива ВОВ: Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 818883 Дело ист. информации: 1186