Крашенинникова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Крашенинников Василий Андрианович
Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крашенинников Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович
Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович
Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Смерть
Неизвестно