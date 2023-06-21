Крашенинникова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
1894 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Крашенинников Василий Андрианович

Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крашенинников Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович

Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крашенинников Андриан Степанович

Кугланурский с/с Шарангский район Кировская область
Смерть
Неизвестно
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