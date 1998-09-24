Зуева Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Виктория Викторовна

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Место рождения

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан

Дата рождения

16.09.1977

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
24.09.1998
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
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