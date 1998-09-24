Зуева Виктория Викторовна
Место рожденияБухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Дата рождения16.09.1977
Дата смерти24.09.1998
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Смерть
24.09.1998
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)