Огиенко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огиенко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Добавил:

мп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огиенко Михаил

Мать: Гнып Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2009

Дочь: Гудилина Марина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.2014

Сын: Гудилин Андрей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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