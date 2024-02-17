Огиенко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огиенко Михаил
Мать: Гнып Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2009
Дочь: Гудилина Марина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.2014
Сын: Гудилин Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности