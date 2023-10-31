Смирнов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1960

Сын: Смирнов Александр Борисович

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Алевтина Сергеевна

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