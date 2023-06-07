Фекла Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

После 1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1669 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Соломанида Антипова

Отец ребёнка: Антип Иванов

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Степанида Антипова

Отец ребёнка: Антип Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фекла Антипова

Отец ребёнка: Антип Иванов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Петр Антипов

Отец ребёнка: Антип Иванов

Рождение ребёнка
1720

Сын: Назар Антипов

Отец ребёнка: Антип Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Леон Антипов

Отец ребёнка: Антип Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Антипов

Отец ребёнка: Антип Иванов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Захар Антипов

Отец ребёнка: Антип Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Иванов

Смерть
После 1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
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