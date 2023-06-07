Фекла Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиПосле 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Соломанида Антипова
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Степанида Антипова
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фекла Антипова
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Петр Антипов
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1720
Сын: Назар Антипов
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Леон Антипов
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Антипов
Отец ребёнка: Антип Иванов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Захар Антипов
Отец ребёнка: Антип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Иванов
Смерть
После 1743