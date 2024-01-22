Голобокова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1828 по 1834
Сын: Голобоков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Голобоков Алексей Харланов
Никольское, Курская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Курская губ.
Смерть
Неизвестно