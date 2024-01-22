Голобокова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голобокова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1828 по 1834

Сын: Голобоков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Голобоков Алексей Харланов

Никольское, Курская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Курская губ.
Смерть
Неизвестно
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