Самородов Евстигней Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородов Евстигней Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1917

Жена: Самородова Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
10.03.1919

Сын: Самородов Василий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Самородова Дарья Гавриловна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Мария Фролова

Смерть
Неизвестно
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