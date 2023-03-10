Самородов Евстигней Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1917
Рождение ребёнка
10.03.1919
Сын: Самородов Василий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Самородова Дарья Гавриловна
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова Мария Фролова
Смерть
Неизвестно