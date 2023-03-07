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Анисимов Андрей Фадеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Анисимов Фадей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.12.1828 ст.

Жена: Анисимова Мариана Ефремова

Бракосочетание
09.12.1828 ст.

Жена: Анисимова Мариана Ефремова

Рождение ребёнка
12.07.1844 ст.

Дочь: Улитта Андреевна

Мать ребёнка: Анисимова Мариана Ефремова

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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