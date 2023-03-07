Анисимов Андрей Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Анисимов Фадей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.12.1828 ст.
Бракосочетание
09.12.1828 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1844 ст.
Дочь: Улитта Андреевна
Мать ребёнка: Анисимова Мариана Ефремова
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно