Гребенчикова Полина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1937
Дата смерти11.08.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937
Отец: Баранов Яков Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1956
Сын: Гребенчиков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Карпилова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенчиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич
Смерть
11.08.2006