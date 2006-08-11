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Гребенчикова Полина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1937

Дата смерти

11.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1937

Отец: Баранов Яков Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1956

Сын: Гребенчиков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Карпилова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенчиков Алексей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенчиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гребенчиков Алексей Фомич

Смерть
11.08.2006
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