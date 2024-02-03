Мокина Галина (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина Галина (Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1970

Сын: Мокин Сергей Адиевич

Отец ребёнка: Мокин Адий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Евгений Адиевич

Отец ребёнка: Мокин Адий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокина Ольга Адиевна

Отец ребёнка: Мокин Адий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Евгений

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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