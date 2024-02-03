Мокина Галина (Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1970
Сын: Мокин Сергей Адиевич
Отец ребёнка: Мокин Адий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мокин Адий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокина Ольга Адиевна
Отец ребёнка: Мокин Адий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокин Евгений
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно