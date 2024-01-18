Вульф Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульф Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Петр Леонидов Вульф Пётр Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Вульф Феодора Леонидовна

Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович

Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Жерноклеева Дарья Леонидовна

Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
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