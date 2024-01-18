Вульф Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Петр Леонидов Вульф Пётр Леонидович
Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Вульф Феодора Леонидовна
Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Жерноклеева Дарья Леонидовна
Отец ребёнка: Леонид Федоров Вульф Леонид Фёдорович
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно