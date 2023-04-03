Клюкина (Гришина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Гришина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 18.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1873

Муж: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поурчители по невесте: крестьяне собственники Русской Борковки Афанасий Еремеевич Еремин и Яков Клементьевич Голосов
Рождение ребёнка
01.03.1874

Сын: Сергунин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1876

Сын: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1886

Сын: Сергунин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1889

Дочь: Никулина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.06.1889
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