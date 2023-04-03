Клюкина (Гришина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 18.06.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поурчители по невесте: крестьяне собственники Русской Борковки Афанасий Еремеевич Еремин и Яков Клементьевич Голосов
Рождение ребёнка
01.03.1874
Сын: Сергунин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1876
Сын: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1886
Сын: Сергунин Семён Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.06.1889
Дочь: Никулина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.06.1889