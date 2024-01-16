Вологдина Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВологдина Ирина Максимовна

Вологдина Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Корзникова Клавдия Назаровна

Отец ребёнка: Вологдин Назар Васильевич

Д.Выповзово Кич-Городецкий р-н Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологдин Назар Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close