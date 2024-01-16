Вологдина Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: Корзникова Клавдия Назаровна
Отец ребёнка: Вологдин Назар Васильевич
Д.Выповзово Кич-Городецкий р-н Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно