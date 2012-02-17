Лабузнова (Макушева) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.11.1933
Дата смерти17.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1933
Отец: Мясняков Никон
Мать: Макушева Клавдия
Россия
Рождение ребёнка
07.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лабузнов Василий
Россия
Рождение ребёнка
12.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лабузнов Василий
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лабузнов Василий
Смерть
17.02.2012
Россия