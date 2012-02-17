Лабузнова (Макушева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабузнова (Макушева) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.11.1933

Дата смерти

17.02.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1933

Отец: Мясняков Никон

Мать: Макушева Клавдия

Россия
Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабузнов Василий

Россия
Рождение ребёнка
12.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабузнов Василий

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабузнов Василий

Смерть
17.02.2012
Россия
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