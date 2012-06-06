Бондарь (Костромина) Клавдия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Костромина) Клавдия Аркадьевна

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Место рождения

Писанец, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Костромин Аркадий Аксенович

Мать: Костромина Глафира Григорьевна

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
18.10.1958

Муж: Бондарь Владимир Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1961

Сын: Бондарь Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
06.06.2012
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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