Бондарь (Костромина) Клавдия Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти06.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Бракосочетание
18.10.1958
Рождение ребёнка
29.07.1961
Сын: Бондарь Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович
Рождение ребёнка
31.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Владимир Федорович
Смерть
06.06.2012