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Кононова Фекла Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Алексей Перфильев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кононов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев

Отдан в рекруты в 1786
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кононова Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев

Выдана замуж в данковский уезд село свищевка за однодворца
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Карманова (Кононова) арина алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Кононова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев

Выдана замуж того же села топок за аднодворца
Смерть
1789

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