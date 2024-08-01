Кононова Фекла Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев
Отдан в рекруты в 1786
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кононова Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев
Выдана замуж в данковский уезд село свищевка за однодворца
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Карманова (Кононова) арина алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Кононова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Алексей Перфильев
Выдана замуж того же села топок за аднодворца
Смерть
1789