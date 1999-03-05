Агафонов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1970
Отец: Агафонов Николай Иванович
Мать: Агафонова Валентина
Рождение ребёнка
05.03.1999
Дочь: Агафонова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Александровна