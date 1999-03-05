Агафонов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1970

Отец: Агафонов Николай Иванович

Мать: Агафонова Валентина

Рождение ребёнка
05.03.1999

Дочь: Агафонова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Татьяна Александровна

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