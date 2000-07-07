Злобина Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Фаина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1961

Сын: Злобин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Злобин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злобина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Злобин Василий Петрович

Смерть
07.07.2000
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