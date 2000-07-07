Злобина Фаина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1961
Сын: Злобин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Злобин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злобина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Злобин Василий Петрович
Смерть
07.07.2000