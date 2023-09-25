Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1993

Отец: не указан

Мать: Колесихина Ирина Петровна

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