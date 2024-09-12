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Сидор Степанов

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1841

Отец: Степан Захаров

Мать: Дарья Егорова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
16.09.1863

Сын: Григорий Сидоров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1867

Дочь: Анисия Сидорова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ирина Сидорова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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