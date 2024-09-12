Сидор Степанов
Место рождения
Дата рождения02.02.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1841
Отец: Степан Захаров
Мать: Дарья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1863
Сын: Григорий Сидоров
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1867
Дочь: Анисия Сидорова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ирина Сидорова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно