Чувашов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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