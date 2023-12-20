Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940

Отец: не указан

Мать: Максимова Елизавета (Лида) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Смерть
Неизвестно
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