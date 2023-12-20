Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Смерть
Неизвестно