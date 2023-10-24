Заболотских (Сафронова) Калерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотских Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно