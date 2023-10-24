Заболотских (Сафронова) Калерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских (Сафронова) Калерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Трушкова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотских Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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