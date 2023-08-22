Лянцевич Франтишка Войтеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лянцевич Франтишка Войтеховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Макуца София Войтеховна

Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лянцевич София Емельяновна

Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович

Смерть
Неизвестно
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