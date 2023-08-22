Лянцевич Франтишка Войтеховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Макуца София Войтеховна
Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лянцевич София Емельяновна
Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович
Рождение ребёнка
1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лянцнвич Емельян Емельянович
Смерть
Неизвестно