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Ермолаев Яков

Место рождения

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

До 1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1805 ст.

Жена: Семенова Агафья

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Невесте 18 лет, Жениху 19 лет
Рождение ребёнка
10.06.1816 ст.

Дочь: Яковлева Акилина

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Николай

Мать ребёнка: Семенова Агафья

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1837 ст.
Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
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