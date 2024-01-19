Ермолаев Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиДо 1837 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1805 ст.
Жена: Семенова Агафья
Невесте 18 лет, Жениху 19 лет
Рождение ребёнка
10.06.1816 ст.
Дочь: Яковлева Акилина
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Николай
Мать ребёнка: Семенова Агафья
Смерть
До 1837 ст.