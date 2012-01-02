Крупенина Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1929
Дата смерти02.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупенин Владимир Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.01.2012