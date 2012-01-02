Крупенина Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенина Екатерина Кирилловна

Место рождения

Пестрецы, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1929

Дата смерти

02.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестрецы, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупенин Владимир Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.01.2012
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