Спирка? Савельев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лука Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данила Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1710