Спирка? Савельев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирка? Савельев?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Иван Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лука Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данила Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1710
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