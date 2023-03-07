Зубкова Василиса Климонтова
Место рожденияпоч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Зубков Иван Петров
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Зубков Фефил Петров
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Зубков Яков Петров
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Петр Давыдов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762