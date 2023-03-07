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Зубкова Василиса Климонтова

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Место рождения

поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Селитр, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зубков Иван Петров

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Зубков Фефил Петров

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Зубков Яков Петров

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Зубков Петр Давыдов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Петр Давыдов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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