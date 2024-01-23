Воронцова Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Очкасова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно