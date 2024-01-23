Воронцова Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова Лукерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Очкасова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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