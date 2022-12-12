Окулов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин В 1910 записан Астраханским купцом 2 гильдии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Мария Петровна
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
Неизвестно