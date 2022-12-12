Окулов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулов Николай Васильевич

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин В 1910 записан Астраханским купцом 2 гильдии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Мария Петровна

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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