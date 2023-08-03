Леонова (Клепалова) Мария Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепалова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепалова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепалова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепалов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич
Смерть
Неизвестно