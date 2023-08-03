Леонова (Клепалова) Мария Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Клепалова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908

Отец: Леонов Егор (Георгий) Степанович (Стефанов)

Мать: Хрущева Анфея Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепалова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепалова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепалова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепалов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Клепалов Николай Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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