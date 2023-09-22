Спиридонов Зиновий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Зиновий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Спиридонов Прокофий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.

Сын: Спиридонов Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Спиридонова Устинья Ерофеевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Устинья Ерофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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