Спиридонов Зиновий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Спиридонов Прокофий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.
Сын: Спиридонов Георгий Зиновьевич
Мать ребёнка: Спиридонова Устинья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно