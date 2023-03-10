Горбатенко (Неизвестно) Ефимия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Неизвестно) Ефимия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1904

Дочь: Анна Якимовна

Отец ребёнка: Горбатенко Яким Протаевич?

Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатенко Яким Протаевич?

Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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