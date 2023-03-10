Горбатенко (Неизвестно) Ефимия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1904
Дочь: Анна Якимовна
Отец ребёнка: Горбатенко Яким Протаевич?
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губ., Ишимский у., Ларихинская вол., с.Тихоновка, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно