Барченинова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барченинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барченинова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барченинов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно