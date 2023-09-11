Барченинова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барченинова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барченинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барченинова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барченинов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Барченинов Александр Борисович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барченинов Александр Борисович

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