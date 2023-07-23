Ондар Белекмаа Доржуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Белекмаа Доржуевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Байыр Эдуардович

Отец ребёнка: Ондар Эдуард Артурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Бадыма Эдуардович

Отец ребёнка: Ондар Эдуард Артурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Севил Эдуардовна

Отец ребёнка: Ондар Эдуард Артурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ондар Эдуард Артурович

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