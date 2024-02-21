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Пахомов Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1959

Отец: Пахомов Евгений Ахазович

Мать: Стогнеева Агреппина Антоновна

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Пахомов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
08.05.?

Дочь: Пахомова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1992

Сын: Пахомов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна

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