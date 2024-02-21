Пахомов Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1959
Рождение ребёнка
20.06.?
Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.?
Дочь: Пахомова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1992
Сын: Пахомов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Пахомова Галина Николаевна