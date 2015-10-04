Коберник Магдалена Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коберник Магдалена Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2015

Отец: не указан

Мать: Думлер София Паулевна

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