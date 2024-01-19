(Гайнетдинова) Наубахар
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Мустаев Гайнетдин
Мать: Фатыма Вторая Жена
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Зухра
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагадатбану
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минлебаян
Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиятдинов Жалялетдин
Смерть
Неизвестно