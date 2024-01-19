(Гайнетдинова) Наубахар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гайнетдинова) Наубахар

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мустаев Гайнетдин

Мать: Фатыма Вторая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зухра

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагадатбану

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минлебаян

Отец ребёнка: Зиятдинов Жалялетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиятдинов Жалялетдин

Смерть
Неизвестно
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