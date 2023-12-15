Мальцева Валентина Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Валентина Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1944

Сын: Мальцев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Мальцев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мальцев Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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