Ставинчук Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавинчук Нина

Ставинчук Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1954

Дочь: Андреева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Ставинчук Павел

Рождение ребёнка
15.09.1956

Дочь: Ставинчук Роза Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ставинчук Маргарита Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close