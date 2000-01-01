Ставинчук Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1954
Дочь: Андреева Людмила Павловна
Отец ребёнка: Ставинчук Павел
Рождение ребёнка
15.09.1956
Дочь: Ставинчук Роза Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ставинчук Маргарита Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно