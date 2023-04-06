Коробцов Дмитрий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти22.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутикова Екатерина
Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елинская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробцов Петр
Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробцов Иван
Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробцова Анна Семеновна
Смерть
22.02.1943