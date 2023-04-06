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Коробцов Дмитрий Емельянович

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Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутикова Екатерина

Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елинская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробцов Петр

Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробцов Иван

Мать ребёнка: Коробцова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробцова Анна Семеновна

Смерть
22.02.1943
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