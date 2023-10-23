Кудрявцев Константин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.2008
Сын: Кудрявцев Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.2013
Дочь: Кудрявцева Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.08.2017
Сын: Кудрявцев Ярослав Константинович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно